Die Grünen Kandidaten für Hoisdorf (v.l.): Helge Barthel, Eric Fehrs und Ulrich Dehne. Nicht im Bild ist Dr. Kai Gaertner Foto: Privat up-down up-down Nach Rückzug vor 15 Jahren Grüne bei Kommunalwahl erstmals wieder in Hoisdorf vertreten Von Finn Fischer | 16.04.2023, 11:48 Uhr

Lange konnten die Grünen in Hoisdorf bei Kommunalwahlen nicht gewählt werden. Jetzt hat die Partei in dem kleinen Ort erstmals wieder mehrere Kandidaten. Spitzenkandidat Helge Barthel sagt, wie er sich mit dem neuen Team gegen die starke Konkurrenz durchsetzen will.