Grundschule Großhansdorf Polizei stellt Graffiti-Sprayer in Tatortnähe Von Marcel Nass | 01.08.2022, 14:30 Uhr

Zeugen informierten die Polizei am Samstagabend über Jugendliche, die an einem Container an der Grundschule Graffiti gesprüht haben.