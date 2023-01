Stormarner Rettungsdienst im Einsatz Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Busunfall in Stormarn Großhansdorf: Bus in Unfall mit Bagger verwickelt - Schüler verletzt und | 23.01.2023, 12:17 Uhr Von Patrick Niemeier Jens-Peter Meier | 23.01.2023, 12:17 Uhr

In der Hoisdorfer Landstraße in Großhansdorf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bagger und einem Bus, in dem auch mehrere Schüler saßen. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.