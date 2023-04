Die Polizei stoppte in Großhansdorf eine betrunkene Autofahrerin mit einem Säugling im Pkw. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Von Polizei angehalten Großhansdorf: Betrunkene Frau mit Säugling im Pkw unterwegs Von Patrick Niemeier | 11.04.2023, 14:27 Uhr

Ein defektes Rücklicht an ihrem Kia sorgte dafür, dass die Polizei auf eine Autofahrerin in Großhansdorf aufmerksam wurde. Sie hielten sie an und stellten fest, dass es noch ein größeres Problem als ein kaputtes Licht gab.