In der Straße Lohe (Sackgassenbereich) in Bargteheide ist ein Gasleck entstanden. Das teilten Stadtverwaltung und Polizei am Freitagmittag, 21. Juli, mit. Die Schleswig-Holstein Netz AG hat mit der Reparatur der Gasleitung begonnen. Die Reparaturarbeiten werden ca. 48 Stunden dauern. Die Straße Lohe muss daher während der Reparaturarbeiten voll gesperrt werden.

Anwohner der Straße Lohe (Sackgassenbereich) sowie der von dieser Straße abzweigenden Straßen (Louise-Zietz-Weg, Gärtnerstraße, Nelkenweg und Am Bornberg etc.) werden in dieser Zeit gebeten, ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet von Bargteheide (z.B. Utspann-Parkplatz, Parkplätze am Bahnhof, Traberstieg, Parkplatz am Kreisverkehr Rathausstraße / Bahnhofstraße) abzustellen.

Bevölkerung über Lautsprecher und Warnapp informiert

Die Polizei Bargteheide und die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide informieren die von der Vollsperrung betroffene Bevölkerung über Lautsprecher parallel über die oben angekündigte Situation. Parallel wurde eine Information über das Radio (NDR) veranlasst. Auch die NINA-Warnapp wurde genutzt.

„Alle Anwohner der Lohe und der abzweigenden Straßen werden gebeten bis heute 15 Uhr ihre Fahrzeuge außerhalb des Sperrbereiches abzustellen, da ein Befahren der Sackgasse nicht möglich ist“, so Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. „Im Umkreis der Baustelle ist das Rauchen und das Verbrennen von Gegenständen zu vermeiden.“ Bürger können sich auf der Internetseite der Stadtverwaltung Bargteheide informieren.

Die Rettungswege werden über das Schulzentrum Bargteheide sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide und die Rettungsleitstelle sind entsprechend informiert.