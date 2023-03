Arbeiten mit Büchern, zocken aber auch gern Videospiele (v.li.): Verena Sommerfeldt (Ahrensburg), Sophie Stenner (Reinbek), Cynthia Bauer, Antje Wengorz (beide Bargteheide), Rika Tietjen (Glinde) und Adina Bischoff (Kreisjugendring). Sitzend Alice Brakelmann (Bad Oldesloe) und Vanessa Nagel (Glinde). Foto: Finn Fischer up-down up-down Rocket-League-Turnier in Stormarn Gaming at Bib: Warum der Name „Bücherei“ nicht mehr zeitgemäß ist Von Finn Fischer | 02.03.2023, 13:46 Uhr

Büchereien verstehen sich auch in Stormarn mittlerweile eher als Medienzentren. Längst gibt es dort nicht mehr nur Bücher, sondern auch PC- und Konsolenspiele. Die Bibliotheken veranstalten jetzt erstmals ein E-Sport-Turnier: Bibliothekarinnen erzählen, was gespielt wird, wie Zocken mit dem Bildungsauftrag zusammenpasst und warum der Name „Bücherei“ eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist.