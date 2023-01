Die Junioren spielen in Futsal-Turnieren um die Teilnahme an der Hallen-Landesmeisterschaft Foto: www.imago-images.de up-down up-down Fußball in Stormarn Futsal: Qualifikations-Turnier für die Hallen-Landesmeisterschaft Von Klaus Unger | 11.01.2023, 16:12 Uhr

Die Nachwuchs-Fußballer in Stormarn spielen in Futsal-Turnieren um die Qualifikation für die Hallenfußball-Landesmeisterschaft. In der C-Jugend wurden die Endrunden-Teilnehmer in einem Vorrundenturnier ermittelt.