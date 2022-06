Rund 60 Kinder beteiligten sich am Vogelschießen in Fischbek FOTO: Privat/Vogelschießen Fischbek Umzug und traditionelle Disziplinen Fünf Majestäten beim Kindervogelschießen in Fischbek Von Finn Fischer | 22.06.2022, 13:31 Uhr

Armbrust schießen, Darts werfen, Zollstöcke stapeln: Am Vogelschießen in Fischbek beteiligten sich in diesem Jahr 60 Kinder aus dem Dorf.