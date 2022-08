Seit 2013 hatte die Fritz-Reuter-Schule keine eigene Klasse. Nun unterrichtet das Team rund um Klassenlehrerin Astrid Bruns (v. li.) wieder sechs Schülerinnen und Schüler am Förderzentrum Ahrensburg. FOTO: Fritz-Reuter-Schule up-down up-down Fritz-Reuter-Schule Förderzentrum Ahrensburg hat nach neun Jahren wieder eine Schulklasse Von Susanne Link | 17.08.2022, 13:56 Uhr

Einzelne Schülerinnen und Schüler, die einen höheren sonderpädagogischem Förderbedarf haben, werden jetzt wieder in eigenen Klasse in der Fritz-Reuter-Schule unterrichtet. Seit 2013 war das Team des Förderzentrum vorwiegend inklusiv und präventiv direkt an den Regelschulen und Kitas tätig.