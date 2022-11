Margit Hegenbart-Herrmann (li.) und Birgit Schröder von der Flüchtlingshilfe „Bunte Vielfalt“ in Amt und Stadt Bargteheide berichteten über Stand ihrer Arbeit. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Verein „Bunte Vielfalt“ Flüchtlingshilfe in Bargteheide berichtet von hoher Arbeitsbelastung Von Jens-Peter Meier | 20.11.2022, 15:17 Uhr

Anträge, Sprachunterricht und Eingliederung: In Bargteheide hilft der Verein „Bunte Vielfalt“ Flüchtlingen, derzeit vor allem Menschen aus der Ukraine. Wie groß die Arbeitsbelastung ist und was an Spenden benötigt wird, berichtet der Vereinsvorstand.