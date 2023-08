Am Wochenende Film-Event im Schlosspark: Diese Klassiker laufen beim Kinosommer in Ahrensburg Von Finn Fischer | 22.08.2023, 12:39 Uhr Am Wochenende zeigt der Rotary Club Ahrensburg wieder Filme im Schlosspark. Foto: Schosspark Kinosommer Ahrensburg/Rotary Club up-down up-down

Filmklassiker schauen vor einer Traum-Kulisse. Das geht am Wochenende beim Schlosspark-Kinosommer in Ahrensburg. Was gezeigt wird und was der Eintritt kostet, verrät jetzt der Rotary Club Ahrensburg.