Foto: Peter Wüst/rtn Dachdecker alarmierten den Notruf Feuerwehr löscht Brand auf Mehrfamilienhaus in Bargteheide Von Peter Wüst | 02.09.2022, 16:18 Uhr

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße bemerkten Dachdecker am Freitagnachmittag eine Rauchentwicklung aus einem Entlüftungsschacht. Sofort setzten die Handwerker einen Notruf ab und hielten mit einem Pulverlöscher das vermutete Feuer in der Dachhaut in Schach.