Vor wenigen Tagen: Blick aus der Vogelperspektive auf die Baustelle für die künftige Delingsdorfer Feuerwache an der Timmerhorner Straße. Foto: Manfred Giese Jahreshauptversammlung Feuerwache im Wohngebiet: Startschuss für Neubau in Delingsdorf Von Manfred Giese | 03.03.2023, 12:44 Uhr

Auf einem leeren Grundstück in einem Wohngebiet in Delingsdorf rollen die Bagger: 2024 soll dort das neue Feuerwehrgerätehaus fertig sein. Bei der Jahreshauptversammlung informierte die Bürgermeisterin Nicole Burmester über den Stand der Bauarbeiten. Es ist nicht die einzige Investition in die Dorf-Feuerwehr.