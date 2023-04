Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand im Reihenhaus unter Atemschutz. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Starke Rauchentwicklung Feuer in Reinfelder Einfamilienhaus: Nina-App warnt Bevölkerung und | 23.04.2023, 13:23 Uhr Von Finn Fischer Christoph Leimig | 23.04.2023, 13:23 Uhr

Über ein Feuer in einem Reihenhaus in Reinfeld ist die Bevölkerung am Freitagnachmittag per Nina-App gewarnt worden. Es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.