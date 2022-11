Die Einsatzkräfte konnten die Gartenlaube im Kleingartenverein in Ahrensburg nicht retten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Kleingartenanlage Mühlenredder Feuer im Kleingartenverein Ahrensburg: Laube komplett abgebrannt Von Patrick Niemeier | 26.11.2022, 12:41 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Feuer in einer Kleingartenanlage Mühlenredder in Ahrensburg hat eine Gartenlaube zerstört. Was war passiert?