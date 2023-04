Foto: Frauke Schlüter-Hürtler Atelier auf Gut Jersbek Fast ausgestorbener Beruf: Zu Besuch beim Fassmaler in Jersbek Von Patrick Niemeier | 09.04.2023, 22:07 Uhr

Hermann Voigt ist Vergoldermeister und Fassmaler. Seine Werkstatt befindet sich seit zehn Jahren im historischen Torhaus auf Gut Jersbek. Wir besuchten den Künstler - der gerade mitten in Umzugsvorbereitungen steckt - und schauten uns an, was ein Fassmaler eigentlich macht.