Der alte Famila-Markt (rot) wird nach der Fertigstellung des Neubaus umziehen. Im hinteren Bereich (blau) baut die Volks- und Raiffeisenbank und an den Supermarkt-Neubau anschließend entstehen zwei Fachmärkte (grün). Foto: Manfred Giese up-down up-down Eröffnung in einem Jahr geplant Famila: Aus dieser Baustelle in Bargteheide wird ein Shopping-Center Von Manfred Giese | 20.09.2022, 11:59 Uhr

Famila baut in Bargteheide ein neues Warenhaus am bisherigen Standort. Wo jetzt noch eine riesige Baustelle ist, sollen Kunden in weniger als einem Jahr einkaufen können. Nicht nur in dem Supermarkt. Auch weitere Läden werden dort eröffnen.