Ahrensburg Fahrrad-Diebstahl: Jugendliche fordern Kameraüberwachung an Schulen Von Susanne Link | 27.03.2023, 16:23 Uhr

Es vergehen nur zwei Wochen an der Stormarnschule und zack, ist schon wieder ein Fahrrad weg. Der Kinder- und Jugendbeirat setzt sich jetzt dafür ein, dass unverzüglich Kameras an zwei weiterführenden Schulen in Ahrensburg installiert werden.