Stadt zählt Fahrgäste Top oder Flop: Wie gut kommen die Ringbusse bei Bargteheidern an? Von Finn Fischer | 28.02.2023, 13:18 Uhr

In Bargteheide gibt es seit einigen Monaten drei neue Ringbuslinien. Doch wird das neue ÖPNV-Angebot von den Bargteheidern auch angenommen? Von einer Fahrgastzählung hängt ab, ob die Busse auch in Zukunft fahren oder das Pilotprojekt eingestellt wird. In diesem Fall hätte der Kreis bereits eine Verwendung für die Fahrzeuge in einer anderen Stadt in Stormarn.