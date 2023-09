Zu viel Armut Fähnchen vor dem Ahrensburger Schloss: Das Kinder-Armutszeugnis für Stormarn Von Frauke Schlüter-Hürdler | 20.09.2023, 17:00 Uhr Tasnim, Eunice und Sara (v.l.) sind angehende Sozialpädagogische Assistentinnen und interessieren sich sehr für die Problematik Kinderarmut. Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down

Eines für jedes arme Kind in Stormarn: Vor dem Schloss in Ahrensburg haben Schüler 8000 blaue Fähnchen aufgestellt. Die Aktion zeigt, wie dringend bei Kinderarmut Handlungsbedarf besteht – und dass zu wenig passiert. In zwei Städten in Stormarn gibt es besonders viele arme Kinder.