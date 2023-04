Im Rahmen der Gerichtsverhandlung gab es einen Termin im Gemischtwarenladen im Ahrensfelder Weg, bei dem die Überlebenden und die beiden Täter, den Tathergang nachstellten. Foto: Kreis Stormarn up-down up-down Kriminalfälle aus dem Archiv Erst Mord, dann Party auf St. Pauli: Der Fall Hans Lottermoser Von Susanne Link | 20.04.2023, 13:22 Uhr

Im Kreisarchiv in Stormarn schlummern Artikel und Berichte über Kriminalfälle und Gerichtsverfahren der vergangenen Jahrzehnte. So auch der Fall Hans Lottermoser. Der Schmalenbecker Kaufmann wurde mit Hammerschlägen ermordet. Die Täter gingen danach Feiern in Hamburg und zu einem Maskenball in Ahrensburg.