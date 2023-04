Kommunalwahl: Holger Rathje will Bürgermeister von Elmenhorst werden Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Holger Rathje in Elmenhorst Bürgermeister-Kandidat fordert Wärmepumpen-Pflicht für Neubaugebiete Von Jens-Peter Meier | 19.04.2023, 11:51 Uhr

Holger Rathje möchte Bürgermeister in Elmenhorst werden. Nominiert hat ihn die Wählergemeinschaft „Bürgergemeinschaft Gemeinde Elmenhorst“ BGE. Das Stormarner Tageblatt (sh:z) hat mit ihm über seine Beweggründe und Ideen gesprochen. Unter anderem will er sich für eine Wärmepumpen-Pflicht in Neubaugebieten einsetzen.