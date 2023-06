Von zehn Elektro-Trucks sollen auch welche am Aldi-Logistikzentrum in Bargteheide eingesetzt werden. Foto: Aldi Nord up-down up-down Strom statt Diesel Logistik mit Elektro-Antrieb: Aldi testet in Bargteheide E-Trucks Von Finn Fischer | 01.06.2023, 17:56 Uhr

Sie sind leiser und stoßen im Betrieb keine Emissionen aus: Aldi Nord will beim Transport von Waren künftig vermehrt auf Elektro-Fahrzeuge setzen und macht den Anfang jetzt mit Tests an unterschiedlichen Standorten, unter anderem in Bargteheide. Geld für das Projekt auch vom Bund.