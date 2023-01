In diesem Jahr soll das neue Gerätehaus in Elmenhorst übergeben werden. Foto: Hauke & Grube Architekten up-down up-down Jahreshauptversammlung Elektro-Feuerwehrautos und neues Gerätehaus für Elmenhorst Von Manfred Giese | 09.01.2023, 13:59 Uhr

Es ist eine Premiere in Schleswig-Holstein: Während woanders meist mit Diesel gefahren wird, bekommt die Feuerwehr in Elmenhorst in diesem Jahr zwei Elektro-Einsatzfahrzeuge. Es ist nicht die einzige Investition in die Feuerwehr der kleinen Gemeinde 2023.