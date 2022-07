Gerade im Sommer können Bäume unvorhersehbar einzelne Äste verlieren. Von außen sind die gefährdenden Äste nicht zu erkennen. FOTO: radio tele nord up-down up-down Einsatz in Großhansdorf Wenn Bäume durch Trockenstress plötzlich Äste verlieren Von Peter Wüst | 24.07.2022, 16:20 Uhr

Die Trockenheit der vergangenen Jahre führt aktuell zu unvorhersehbaren Grünastabbrüchen an Bäumen. In Großhansdorf brach am Sonntag ein dicker Ast ab - glücklicherweise ohne jemanden zu verletzten.