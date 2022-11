Die Polizei wurde in Tangstedt auf einen versuchten Supermarkt-Einbruch aufmerksam. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Diebe auf Einbruchstour Einbrüche in Stormarn: Einsatz an Supermarkt in Tangstedt Von Patrick Niemeier | 03.11.2022, 08:26 Uhr | Update vor 14 Min.

In der dunklen Jahreszeit mehren sich die Einbrüche in der Region. Kriminelle hatten es auf einen Supermarkt in Tangstedt abgesehen. Sie versuchten, in diesen einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.