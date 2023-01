Die Kriminalpolizei Ahrensburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Suche nach Zeugen Wieder Einbrüche in Ahrensburg: Polizei hofft auf Ermittlungserfolg Von Susanne Link | 30.01.2023, 13:31 Uhr

Ahrensburg ist Stormarns Spitzenreiter bei der Zahl der Einbrüche. An zwei Wochenenden in Folge schlugen Kriminelle nun mehrfach in der Schlossstadt zu.