Einbruchs-Serie in Stormarn Einbrecher in Siek, Brunsbek, Todendorf und Hammoor unterwegs Von Patrick Niemeier | 04.10.2023, 12:19 Uhr Die Einbrecher nutzten gewaltsam geöffnete Fenster, um in die Häuser zu gelangen. Foto: imago/Bihlmayerfotografie up-down up-down

Aus mehreren Gemeinden in Stormarn wurden Einbrüche gemeldet. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Die Einbrecher schlugen in Siek, Brunsbek, Todendorf in Hammoor zu.