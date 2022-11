In Großhansdorf konnte ein Krimineller auf frischer Tat am Tatort erwischt werden. Foto: imago images/U. J. Alexander up-down up-down Scheibe eingeschlagen Einbruch in Apotheke in Großhansdorf: Dieb von Polizei gestellt Von Patrick Niemeier | 02.11.2022, 10:03 Uhr

In eine Apotheke in Großhansdorf wurde eingebrochen. Die Polizei wurde von Zeugen informiert, weil eine Scheibe eingeschlagen wurde. Was passierte dann vor Ort, als die Beamten eintrafen?