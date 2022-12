Einbrecher waren in Stormarn in Ahrensburg und Steinburg Foto: imago/MiS up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Ahrensburg und Steinburg: Einbrecher in Stormarn unterwegs Von Patrick Niemeier | 05.12.2022, 11:01 Uhr

Kriminalität in Stormarn: Die Zahl der Einbrüche steigt saisonbedingt in der dunklen Jahreszeit auch in Stormarn jedes Jahr an. Aktuell ermittelt die Polizei nach Einbrüchen in Ahrensburg und Steinburg. Was ist dort geschehen? Es werden Zeugen gesucht.