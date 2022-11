Zu Beginn der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Foto: Nicolas Armer/dpa up-down up-down Kripo ermittelt Einbrecher durchwühlen Häuser in Ahrensburg und Brunsbek Von Susanne Link | 14.11.2022, 12:21 Uhr

Sowohl in der Hagener Allee in Ahrensburg als auch in der Dorfstraße in Brunsbek verschafften sich Kriminelle Zutritt zu Häusern. Die ermittelnden Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.