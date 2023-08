Malteser laden zum Infoabend Ehrenamt mal ganz anders: In Ahrensburg geht es mit dem Hund ins Seniorenheim Von Nora Schwarz | 10.08.2023, 16:24 Uhr Sabine Sprogö engagiert sich gemeinsam mit Hündin Ava bereits ehrenamtlich. Foto: Matthias Scharf up-down up-down

In Ahrensburg können sich sogar Hunde sozial engagieren. Das Format „Besuchsdienst mit Hund“ der Malteser ermöglicht es Senioren sowie Menschen mit Behinderung in Erinnerungen zu schwelgen oder aus der Einsamkeit auszubrechen und in eine entspannte Atmosphäre einzutauchen. Jetzt sucht das Team nach Verstärkung.