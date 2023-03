Ramazan Köse, Inhaber vom Imbiss „Scharfe Ecke“ erweitert sein Geschäft an der Großen Straße. Danach werden die Preise für Döner, Lahmacun und Co. steigen. Foto: Susanne Link up-down up-down Steigende Kosten Dönerpreise in Ahrensburg steigen: „Ich habe keine andere Wahl“ Von Susanne Link | 09.03.2023, 17:22 Uhr

So teuer wie in Frankfurt, wo ein Imbissbetreiber einen Döner für satte zehn Euro verkauft, wird es in der größten Stadt im Kreis Stormarn nicht. Steigen werden die Preise aber auf jeden Fall. Das hat mehrere Gründe, wie die Betreiber erläutern.