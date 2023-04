Am Montag fand die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in Ahrensburg vor der Wahl statt. Foto: Susanne Link up-down up-down Ahrensburg Digitalisierung, Klimaschutz und der Kampf um Wählerstimmen Von Susanne Link | 25.04.2023, 17:58 Uhr

Geht es noch um die Sache oder um Stimmenfang? Das ist in den Tagen und Wochen vor der Kommunalwahl, bei politischen Diskussionen und Sitzungen, nicht einfach zu durchschauen. Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. Auch in Ahrensburg.