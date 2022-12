Auf der Internetseite der Stadtverwaltung Bargteheide sollen ab dem kommenden Jahr vermehrt auch Online-Anträge möglich sein. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Online-Rathaus und Bürgerbüro Digitale Verwaltung: Bargteheide plant neues Online-Bürgerportal ab 2023 Von Finn Fischer | 12.12.2022, 16:50 Uhr

Personalausweis, Hundesteuer, Wohnsitz anmelden: Vieles kann in Bargteheide derzeit nur offline beantragt werden. Die neue Digitalisierungsstrategie zeigt, welche Leistungen der Stadtverwaltung das Bürgerbüro in Bargteheide ab 2023 im Internet anbieten will. Auch ein neues Online-Bürgerportal ist in Planung.