Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth (li.) und Bürgermeisterin Gabriele Hettwer mit dem neuen Gemeindewehrführer Maik Kortmann. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Feuerwehr, Langnese, Flüchtlinge Diese wichtigen Beschlüsse fasste die Stadtvertretung in Bargteheide Von Jens-Peter Meier | 03.03.2023, 15:34 Uhr

Ein neuer Wehrführer wurde vereidigt, die B-Pläne für Feuerwehr und die Langnese-Erweiterung stehen, ebenso der Beitritt in die Tempo-30-Initiative „Lebenswerte Innenstädte“. Auch in Sachen Flüchtlingsunterkunft fasste die Stadtvertretung in Bargteheide einen wichtigen Beschluss