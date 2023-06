Volle Tanzfläche auf der Großen Straße bei „Schwoof im Hof“ am Freitag. Foto: Susanne Link up-down up-down Einsätze am Wochenende Taschendiebe und Drogen-Streit: Das Stadtfest Ahrensburg aus Sicht der Polizei Von Susanne Link | 12.06.2023, 16:33 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem größeren Einsatz am Bahnhof, der in einem Zusammenhang zum Stadtfest steht. Auch Taschendiebe waren auf der Veranstaltung unterwegs. Die Polizei berichtet dem Stormarner Tageblatt (sh:z) über die Einsätze am Wochenende.