Feierliche Freisprechung Energiewende: Das macht diesen Stormarner Dachdecker-Jahrgang so besonders Von Finn Fischer | 15.09.2023, 14:28 Uhr Obermeister Torsten Kriedemann ehrt den Innungsbesten Marvin Seeler, der seine Lehre Kai Schmithuysen in Geesthacht absolvierte. Foto: Dachdecker-Innung up-down up-down

Sie decken die Dächer der Zukunft: Die Dachdecker-Innung Lauenburg-Stormarn schickt in diesem Jahr 90 Lehrlinge auf den Arbeitsmarkt. Was den Jahrgang so besonders macht, erklärt Landesinnungsmeister Torsten Kriedemann.