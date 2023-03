Die Streetworker Fabian Josten und Maike Beecken stellten die neue „Ess-Bar“ in der Rathausstraße in Bargteheide vor. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Gut für Menschen und Klima Darum steht in Bargteheide jetzt ein Kühlschrank in einer Mini-Hütte Von Jens-Peter Meier | 20.03.2023, 15:39 Uhr

Die Straßensozialarbeiterin Maike Beecken und Kollege Fabian Josten erklären, was es mit dem Kühlschrank in der Mini-Hütte vor dem tohus-Treffunkt in Bargteheide auf sich hat und wie damit Lebensmittelverschwendung verhindert und gleichzeitig Bedürftigen und auch dem Klima geholfen werden soll.