Daniel Günther kam auf dem Rondeel auch mit Svenja Furken ins Gespräch. Sie engagiert sich den Erhalt der Natur- und Bodendenkmäler im Tunneltal. Foto: Susanne Link up-down up-down CDU-Wahlkampfveranstaltung Ministerpräsident Daniel Günther in Ahrensburg: „Klatschen Sie nicht zu laut“ Von Susanne Link | 26.04.2023, 20:04 Uhr

Bei seinem Besuch auf dem Rondeel in Ahrensburg am Mittwoch warb Daniel Günther nicht nur um Stimmen für die Christdemokraten bei der Wahl am 14. Mai, der Ministerpräsident ging auch auf aktuelle Themen ein. Günther versprach beispielsweise sich in Sachen Energiepolitik für die Schleswig-Holsteiner einzusetzen.