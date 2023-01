Die Polizei ermittelt nach mehreren Carportbränden in Ammersbek und Hammoor in der Silvesternacht. Foto: imago/Eibner up-down up-down Feuer in der Silvesternacht Polizei ermittelt nach Carport-Bränden in Ammersbek und Hammoor Von Patrick Niemeier | 02.01.2023, 12:53 Uhr

Zwei größerer Carportbrände beschäftigten die Feuerwehren in Stormarn in der Silvesternacht. Insgesamt sechs Fahrzeuge, die in den betroffenen Carports abgestellt waren, verbrannten bei den Feuern. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.