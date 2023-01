Die C&A Filiale in Bad Oldesloe. Gerüchte nahmen wieder Fahrt auf. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down C&A schließt Filialen in SH Schließung? Wie es mit C&A in Ahrensburg und Bad Oldesloe weitergeht Von Patrick Niemeier | 13.01.2023, 16:47 Uhr

Die Mode-Kette C&A schließt Filialen in Elmshorn, Rendsburg und Kiel in Schleswig-Holstein. Das lässt auch in Bad Oldesloe und Ahrensburg rund um die beiden Filialen in Stormarn die Gerüchteküche brodeln. Sind auch sie von Schließungsplänen bedroht? Wir haben bei C&A nachgefragt.