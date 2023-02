Abschlepphelfer im Einsatz: Ohne Hilfe gab es für den Bus in Barsbüttel am Mittwoch kein Weiterkommen. Foto: JOTO up-down up-down Kurioser Vorfall mit Gelenkbus Barsbüttel: Busfahrer verirrt sich im Nebel und bleibt auf Acker stecken Von Joto | 15.02.2023, 14:23 Uhr

Dichter Nebel hat am Mittwochmorgen einen Busfahrer in Barsbüttel offenbar so sehr verwirrt, dass er sein Fahrzeug fernab von befestigten Straßen auf einen Acker manövrierte. Dort gab es dann zunächst kein Weiterkommen mehr.