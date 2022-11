Lesepaten werden unter anderem in der Stadtbücherei Glinde Geschichten vorlesen. Foto: Stadtbücherei Glinde up-down up-down „Gemeinsam einzigartig“ Bundesweiter Vorlesetag: Hier wird in Stormarn vorgelesen Von Finn Fischer | 11.11.2022, 08:47 Uhr

Der bundesweite Vorlesetag am 18. November steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“. Auch in Stormarn sind Lesepaten in Büchereien.