Der Ammersbeker Bürgerverein lädt am 1. Advent zu einem Weihnachtsmarkt ein. Foto: Ammersbeker Bürgerverein Ammersbeker Weihnachtsmarkt Das macht den Adventsmarkt des Bürgervereins so besonders Von Finn Fischer | 14.11.2022, 17:42 Uhr

Nach einer coronabedingten Pause organisiert der Ammersbeker Bürgerverein in diesem Jahr wieder den beliebten Ammersbeker Weihnachtsmarkt. Was den Markt am 1. Advent so besonders macht, erklärt Vereinsvorsitzender Peter Koesling.