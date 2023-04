Vertreten die CDU in Bargfeld-Stegen (v.li.): Hermann Meyer, Ronald Willmann, Arne Thurow,Rupert Fey, Jörg Niemeyer, Britta Rögener, Wiebke Petersen, Felix Chemnitz, Axel Trigo Teixeira und Norbert Haeks. Foto: CDU Barfgeld-Stegen up-down up-down Mehrere „alte“ Kandidaten verzichteten Neue Gesichter bei der CDU: Bürgermeister tritt in Bargfeld-Stegen nicht mehr an Von Finn Fischer | 02.04.2023, 11:16 Uhr

Während in anderen Orten viele Kandidaten bereits in der Kommunalpolitik aktiv sind, musste die CDU in Bargfeld-Stegen viele neue Gesichter finden. Unter anderem hatte das bekannteste Gesicht der Partei, Bürgermeister Andreas Gerckens, seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er war nicht der Einzige, für den Ersatz gefunden werden musste.