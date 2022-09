Über die rot markierte Fläche in Siek wurde abgestimmt Foto: Manfred Giese up-down up-down Bürgerentscheid 60,57 Prozent stimmen in Siek gegen Erweiterung des Gewerbegebiets Von Patrick Niemeier | 25.09.2022, 21:30 Uhr

Am Sonntag kam es zum Bürgerentscheid über die Erweiterung des Gewerbegebiets Bültbek in Siek. Die Beteiligung lag am Ende des Tages nur bei 43,62 Prozent. Doch das reicht für ein bindendes Ergebnis.