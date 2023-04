Gleichstellungsbeauftragte Jasna Makdissi (li.) und Bibliothekarin Jennifer Lübker zeigen die Bücher aus dem „reisenden Koffer“, der vor allem Biographien von Politikerinnen enthält. Foto: Frauke Schlüter up-down up-down Projekt für Gleichstellung Dieser Bücherkoffer in Ahrensburg soll Frauen für Lokalpolitik begeistern Von Frauke Schlüter | 23.04.2023, 11:58 Uhr

Er war bereits in einigen Städten in Stormarn und ist jetzt auch in Ahrensburg zu sehen - und zu lesen: der Bücherkoffer über Frauen in der Politik. Was es mit dem „reisenden Koffer“ auf sich hat, erklärt Gleichstellungsbeauftragte Jasna Makdissi und Bibliothekarin Jennifer Lübker.