Brandstifung FOTO: radio tele nord/ Peter Wüst Polizei ermittelt Brandstiftung in der Nacht: Erneut brannte ein Pkw in Ahrensburg und | 15.06.2022, 10:32 Uhr Von Patrick Niemeier Peter Wüst | 15.06.2022, 10:32 Uhr

Die Serie der Brände in Ahrensburg hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 15. Juni, erneut fortgesetzt. Dieses Mal ging ein VW Passat in Flammen auf.