Wir bringen euch zum Strahlen Beleuchtete Traktoren bringen krebskranken Kindern im UKE Geschenke Von Patrick Niemeier | 04.12.2022, 10:08 Uhr | Update vor 11 Min.

Mit einer besonderen Aktion sind Landwirte aus Eichede aufgebrochen, um Spenden und Geschenke zur Kinderstation des UKE in Hamburg zu bringen. Hunderte Schaulustige standen in Stormarn und Hamburg an den Straßen entlang der Route.